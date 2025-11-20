Giunta itinerante a Molassana, 20 vigili in più in vallata: la pattuglia di quartiere raddoppia

Genova. Seconda tappa delle giunte itineranti. Questa mattina la consueta riunione settimanale si è svolta a Molassana, nella sede del Municipio IV Media Valbisagno. La prima parte della mattinata è stata dedicata alla riunione di giunta per l’illustrazione e l’approvazione dei provvedimenti: alla presenza del presidente del Municipio, Lorenzo Passadore, e della giunta municipale, la sindaca Silvia Salis e gli assessori comunali hanno anche affrontato alcune tematiche del territorio tra le quali il futuro dell’ex cinema Nazionale di Molassana, la situazione dei condomini del civico 17 di via Piacenza – colpito da un incendio il 14 febbraio 2023 a seguito del quale 80 famiglie sono state sgomberate – i cantieri dei 4 assi, la cava Cavalletti, la sicurezza della delegazione i fondi per lo sport nella vallata. Gli argomenti sono stati anche al centro del momento di confronto con i componenti del consiglio municipale.

I due principali annunci sono stati riguardo l’esenzione Imu per le abitazioni degli sfollati via Piacenza 17 (leggi l’articolo qui), che sarà approvato il prossimo lunedì in giunta, e riguardo il completamento del quadro economico per far partire progettazione esecutiva e lavori di rigenerazione dell’ex Cinema Nazionale (leggi l’articolo qui), il cui bando partirà a gennaio 2026, con una previsione di termine dei lavori nei primi mesi del 2028.

