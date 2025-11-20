Intesa Albenga-Regione, stop a nuovi negozi e ristoranti etnici in centro storico, sui viali e a Pontelungo: “Solo prodotti tipicamente italiani”

Albenga. Albenga dice stop all’apertura di nuove, specifiche attività commerciali e sancisce nuovi criteri di qualità e decoro all’interno di alcune zone nevralgiche della città: il centro storico, i due viali, Italia e Martiri, piazza Matteotti (la piazza della stazione) e viale Pontelungo. Di fatto, l’ossatura centrale della Città delle Torri.

Un’intenzione che il Comune aveva già palesato (senza però scendere nei dettagli), con un dialogo aperto in Regione dall’assessore al Commercio Camilla Vio, e sulla materia era intervenuta anche la minoranza, per voce del consigliere Nicola Podio. Oggi è (quasi) realtà, grazie all’intesa raggiunta con l’ente regionale che sarà siglata prossimamente.

