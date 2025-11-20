Italrugby, Quesada: “La partita contro il Cile sarà da costruire passo dopo passo”

Genova. Ufficializzata la formazione della Nazionale Italiana Maschile che sabato 22 novembre alle 21.10 allo stadio Ferraris di Genova affronterà il Cile nel terzo ed ultimo Test Match degli Azzurri nelle Quilter Nations Series. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena, NowTv, Rai Sport, Rai Play.

“Hanno una mischia solida e trequarti con tante gambe. Propongono un rugby arioso – ha esordito Gonzalo Quesada nella conferenza stampa post annuncio formazione – molto movimento e poco gioco al piede. I primi venti-trenta minuti saranno durissimi: conosco bene la mentalità sudamericana. Era difficile fare più cambiamenti. Prima di tutto, perché rispettiamo molto il Cile: sappiamo che sarà una partita tosta. Sarà una gara da costruire passo dopo passo, facendo le cose con ordine. Cambiare tanto avrebbe significato rischiare: alcuni giocatori non giocano da tre settimane, il weekend di Verona, quello con l’Australia e quello con il Sudafrica , e schierarli tutti insieme avrebbe potuto portarci a difficoltà nel finale. Per questo abbiamo trovato un equilibrio tra chi inizia e chi finisce la partita”

