Lettere/ “I cittadini di ‘Santa’ alla giunta “Finalmente avete risolto””

Da Marco Marchi

Dopo decenni finalmente a Santa un’amministrazione ha organizzato un incontro con i cittadini per spiegare cosa è stato fatto e cosa si farà nei prossimi anni. L’incontro ha avuto un grande riscontro da parte dei cittadini che hanno detto diverse volte ” finalmente avete risolto il problema” ” finalmente c’è un dialogo”. Il sindaco e l’amministrazione hanno spiegato nei particolari anche i punti più spinosi ereditati dalla precedente amministrazione come il park fantasma della stazione , e l’iter del progetto immobiliare dell’ex ospedale. Puntuali sono state le relazioni dei vari assessori e dei consiglieri delegati nell’ambito delle loro deleghe che hanno dimostrato che il cambiamento è partito e non si fermerà. Bisogna anche sottolineare che questo confronto è dovuto ad un preciso impegno che fu preso in campagna elettorale e stasera si è voluto dimostrare che non sono solo promesse elettorali . Stasera è avvenuta una grande lezione politica e di vicinanza con i cittadini che dovrebbero fare tutte le amministrazioni locali ,regionali, nazionali.

