Lo spezzino Antonino Esposito tra i 10 vincitori del programma Nbfc Upskilling

Lo spezzino Antonino Esposito è tra i 10 vincitori del programma Nbfc Upskilling aggiudicandosi il premio di 30 mila euro per sostenere lo sviluppo e la crescita della sua startup: Marine Micro Plastic Separator.

In una nota si legge: “Nbfc Upskilling – promosso da CNR e dal National Biodiversity Future Center , primo centro di ricerca nazionale sulla biodiversità finanziato dal Pnrr–Next Generation EU, in collaborazione con Deloitte e Luiss Business School – ha avuto l’obiettivo di formare una nuova generazione di innovatori in grado di trasformare idee ad alto impatto ambientale in progetti concreti e sostenibili. Mmps è un dispositivo “plug & play” (progettato per funzionare senza richiedere installazioni complesse) che filtra microplastiche alla fonte, installabile su motori marini e scarichi di lavatrici. È realizzato con vetro riciclato per trattenere microfibre senza compromettere le prestazioni. Richiede poca manutenzione ed integra sensori IoT che raccolgono dati per monitorare l’impatto ambientale”.

“Destinato a diportisti, cantieri nautici e produttori di elettrodomestici, Mmps offre una soluzione per ridurre l’inquinamento da microplastiche, con un modello di vendita di dispositivi, ricambi e servizi di reportistica ambientale, in linea con le nuove normative europee” si legge ancora nella nota.

Marine Micro Plastic Separator è stata selezionata da una giuria composta da 5 professionisti esperti nel mondo della biodiversità e dell’innovazione: Ezio Ravaccia, Director e Partner di Primo Capita; Giulio Montoli, Chief Investment Officer di Zest; Andrea Beretta, Senior Director per Startup Operations & Investments presso Terra Next; Simonetta Fraschetti, Vice Presidente del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali e Professoressa presso l’Università del Salento e Hellas Cena, Pro Rettore alla Terza Missione dell’Università di Pavia, queste ultime spoke leader di Nbfc.

