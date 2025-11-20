“Malamovida”, entreranno in azione sei steward per quattro sabati sera più la notte di Capodanno

Cinque serate per un totale di 25 ore di monitoraggio, affidate a sei operatori tra il 6 e il 31 dicembre: sono i contorni del nuovo servizio di “monitoraggio e osservazione del contesto cittadino” varato dal Comune della Spezia, un annuncio che ha immediatamente acceso il dibattito pubblico. Con una determina firmata dal comandante della Polizia locale, Francesco Bertoneri, l’amministrazione ha assegnato l’incarico alla ditta Investigazioni & Security XXX, con sede a Sarzana.

L’iniziativa, definita un “progetto sperimentale di potenziamento dei servizi serali di vigilanza”, punta a contenere i fenomeni ricondotti alla cosiddetta “malamovida” e a garantire “adeguati livelli di sicurezza urbana”, affidandosi a personale ausiliario formato per il presidio e il monitoraggio del centro. L’obiettivo dichiarato è prevenire “situazioni pregiudizievoli per l’incolumità pubblica e il decoro urbano”.

