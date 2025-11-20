Meteo, sulla Liguria giornata di cieli poco nuvolosi e vento forte. Da venerdì irrompe l’inverno con possibili nevicate e temperature in calo

Liguria. Una massa d’aria di matrice artico-marittima sta rapidamente evolvendo verso l’Europa centro-meridionale, portando con sé un netto peggioramento delle condizioni meteo. E’ infatti atteso nei prossimi giorni un deciso calo delle temperature accompagnato dalle prime nevicate della stagione al nord-ovest.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 20 novembre avremo in mattinata cieli in prevalenza poco nuvolosi sul settore costiero centro-occidentale, entroterra imperiese e Bormida occidentale; maggiore nuvolosità a levante, in particolare nell’interno dove non si escludono brevi rovesci sparsi. Possibili banchi di nebbia sui versanti padani del settore centrale. Nel pomeriggio nuvolosità più uniforme su gran parte della regione: i settori centro-occidentali saranno infatti alle prese con nubi alte stratificate, più compatte a ponente, dove non si escludono sfiocchettate sulle Alpi Liguri sopra i 1500-1600 metri. Rovesci sparsi disorganizzati a levante in serata, con i primi fiocchi visibili sull’Appennino di levante oltre i 1200-1300 metri.

