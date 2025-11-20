Nuovi interventi nel plesso Poggi-Carducci per rete dati, prese elettriche e adeguamento antincendio

Proseguono gli interventi di completamento e messa a punto del nuovo plesso scolastico Poggi-Carducci di Sarzana, operativo dallo scorso anno scolastico ma ancora interessato da lavori interni e adeguamenti tecnici. Il Comune ha approvato due nuove determinazioni che riguardano sia l’ampliamento dell’impianto elettrico e della rete dati, sia la manutenzione delle porte tagliafuoco e delle uscite di emergenza.

“A seguito di sopralluogo di tecnici comunali – si legge nella prima determina – si è riscontrata la necessità di provvedere all’ampliamento dell’impianto elettrico con l’aggiunta di punti presa in alcuni locali scolastici, utilizzando canaline e passaggi in cartongesso nonché all’aggiunta di nuovi punti rete nei medesimi uffici (per un totale di 34 nuove prese) nel seguente modo: i cavi dati, sia per gli uffici del piano primo che per quelli del piano terra, passeranno nel controsoffitto e verranno attestati all’armadio dati del piano primo – saranno inoltre installate colonne verticali per le postazioni di lavoro, atte a ospitare prese elettriche a dati – l’armadio dati esistente sarà modificato con l’aggiunta di un nuovo switch da 24 porte, due patch panel da 24 porte e una barra di alimentazione per le nuove apparecchiature – sarà debitamente redatto un progetto elettrico conforme alle normative vigenti e sarà compilata la dichiarazione di conformità dell’impianto”. I lavori sono stati affidati alla ditta Bagnone per un importo complessivo è di quindicimila euro finanziato sul capitolo dedicato alle manutenzioni del bilancio comunale.

