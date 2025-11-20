Presentata al Picco la partnership Spezia-Fondazione Theodora: “Quando un bambino torna ad essere un bambino”

Si è svolto questa sera allo stadio Picco un appuntamento speciale: la presentazione ufficiale della collaborazione biennale tra Spezia Calcio e Fondazione Theodora, realtà attiva in Italia dal 1995 e punto di riferimento nell’accompagnare le emozioni dei bambini ricoverati negli ospedali. Un incontro sentito, ricco di testimonianze e di umanità, che ha segnato l’inizio di un percorso condiviso con un forte impatto sociale per il territorio spezzino.

Fondata quasi trent’anni fa, Theodora porta ogni anno sollievo e sorriso a oltre 35.000 bambini e adolescenti ricoverati, e a più di 105.000 familiari, attraverso la presenza dei suoi 31 “Dottor Sogni”: artisti professionisti specificamente formati per l’ambiente ospedaliero. Le loro visite sono sempre individuali, calibrate sulle emozioni e sulle fragilità di ogni piccolo paziente, e si articolano in quattro programmi: reparto, accompagnamento chirurgico, hospice pediatrico, ostetricia e patologia neonatale. La Fondazione cura direttamente selezione, formazione continua e supervisione psicologica degli artisti, garantendo interventi completamente gratuiti per ospedali e famiglie. La partnership nasce nel trentennale della Fondazione, con l’obiettivo di sostenere e valorizzare la sua attività nella provincia della Spezia. Il Club bianconero rinnova così il proprio impegno nel sociale, annunciando iniziative congiunte per promuovere il benessere dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

