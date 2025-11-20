Rapallo: donna soccorsa, grazie all’ambulanza sistemata oltre la frana di via Betti

Poco dopo mezzanotte una donna di 56 anni residente a Rapallo, nella zona oltre la frana che interrompe la strada per Montallegro, ha avuto bisogno del 118 per un problema sanitario. Fortunatamente il soccorso è stato rapido per la presenza, oltre la frana, di una ambulanza della Croce Bianca che staziona lì da quattro giorni, con i soccorritori che si danno regolarmente il cambio. La donna, in codice giallo, ha potuto essere trasportata attraverso il passo della Crocetta e la Fontanabuona, al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. La richiesta di sistemare l’ambulanza con i militi oltre la frana, per assistere in ogni possibile evenienza chi ne avesse avuto bisogno, era stata avanzata dall’assessore Fabio Mustorgi ed è stata provvidenziale per la persona assistita la notte scorsa.

L’ambulanza che ha effettuato il servizio

