Rapallo: in commissione, aliquote Imu e debiti fuori bilancio per contenzioso

Domani, venerdì 21 alle 8.30 in seduta pubblica, si riunisce la commissione 3° permanente presieduta da Gerolamo Giudice e di cui fanno parte i consiglieri Pier Giorgio Brigati, Andrea Carannante, Dorotea Giavina, Andrea Rizzi. Gli argomenti, che successivamente verranno iscritti all’ordine del giorno del Consiglio comunale: “Riconoscimento debito fuori bilancio per contenzioso”, “Variazione di bilancio di previsione”; “Ratifica di una variazione urgente di bilancio”; le aliquote Imu per l’anno 2026″.