Rapallo: “Un sorriso in dono” raccolta di solidarietà per i bambini

Da Monica Debé

Mercoledì 10 dicembre dalle 15.30 alle 19 presso il Bar Pasticceria La Riviera Via della Libertà 22 – Rapallo, come ogni anno avrà luogo la raccolta di giocattoli nuovi e usati, abitini per bambini nuovi e usati, alimenti per l’infanzia, materiale per scuola e libri per bimbi a favore del CAV Centro di Aiuto alla Vita di Rapallo e Santa Margherita Ligure.

Uniamoci per donare un sorriso ai bambini delle tante famiglie di Rapallo e Santa Margherita Ligure che si trovano in situazioni di difficoltà, perché il Santo Natale sia un momento di gioia per tutti i bambini, nessuno escluso.

Grazie a chi vorrà partecipare a questa iniziativa di solidarietà donando anche una piccola cosa.

Un particolare ringraziamento al Bar Pasticceria La Riviera che anche quest’anno ospita questa iniziativa.

» leggi tutto su www.levantenews.it