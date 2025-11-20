Recco: da sabato è…. Natale. Alle 18.00 si accendono le luci

Dallo staff del Sindaco di Recco, Carlo Gandolfo (testo e foto)

Il Natale a Recco inizia davvero quando si accendono le luci. Come ogni anno, la città rinnova il rito delle luminarie che trasformano il centro del Golfo Paradiso in un percorso che dà il via alla stagione delle feste. A partire da sabato 22 novembre, una cascata di luci a led dalle mille sfumature brillerà ogni giorno in piazza Nicoloso e lungo le principali strade cittadine. L’accensione è prevista alle ore 18 di sabato, accompagnando residenti e visitatori in un’atmosfera natalizia calda e accogliente.

» leggi tutto su www.levantenews.it