Serie B Social Club – Oltre Parmignola: questa sera la quattordicesima puntata

Archiviata la sosta per le nazionali, la Serie B è pronta a tornare in campo. Il Mantova sul cammino dello Spezia di Roberto Donadoni, la Reggiana su quello della Carrarese di Antonio Calabro. Una sosta che ha permesso alle squadre di lavorare sull’infermeria, con qualche recupero importante, e che ha permesso soprattutto di recuperare energie importanti in vista di un filotto di partite che durerà fino alla fine dell’anno. Questi e tanti altri i temi di Serie B Social Club – Oltre Parmignola, in onda questa sera a partire dalle ore 21.00.

Alla guida del programma Niccolò Pasta e Claudia Cella, pronti a raccontare emozioni, curiosità e retroscena dalle due piazze. A completare il quadro, ogni puntata sarà arricchita dalla presenza di due ospiti speciali, che porteranno opinioni, aneddoti e punti di vista diversi sul momento dei club.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com