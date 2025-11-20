Sestri: “Olio in tavola”, degustazione e piatti tipici nei ristoranti

Durante Pane e Olio, la tradizionale manifestazione che celebra l’olio a Sestri Levante, dall’1 all’8 dicembre arriva anche Olio in tavola. Durante la prima settimana di dicembre, i ristoratori di Sestri accoglieranno i clienti con una degustazione di olio EVO all’inizio del pasto e proporranno piatti in cui l’olio è protagonista. I locali che aderiscono all’iniziativa sono: Rezzano Cucina e Vino, Capocotta, Cantina del Polpo, Polpo Mario, Sciamadda dei Vinacceri, Pesce Balla, Don Luigi, Aragosta d’Oro, Besugo, Viridarium, Hotel 2 Mari, Bistrò, Tritone. Dal 5 all’8 dicembre, poi, andrà in scena l’evento vero e proprio al Convento dell’Annunziata con la mostra mercato con i produttori d’eccellenza, laboratori, show cooking e degustazioni guidate e cene a tema.

