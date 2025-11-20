Turismo, ecco i nuovi dati con gli affitti brevi: Savona stabile, ma ancora “regina” in Liguria

Savona è la provincia con i volumi più alti: è sostanzialmente stabile, +0,11% a 5.862.402 presenze (di cui 1.123.632 negli Aaut) ma anch’essa registra cali nei tre mesi clou (luglio -0,67%, agosto -3,81%, settembre -2,78%). I dati arrivano dall’Osservatorio turistico regionale per il periodo da gennaio a settembre 2025, da ora in una nuova veste grafica e che includono anche gli Appartamenti Ammobiliati ad Uso Turistico (Aaut).

“Abbiamo finalmente un quadro esaustivo che fotografa in modo completo la situazione dei flussi turistici in Liguria – commenta l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – Quasi 4 milioni di presenze negli Aaut da gennaio a settembre è un dato che non si può certo trascurare: il mercato degli affitti brevi è in costante aumento e ad oggi sono quasi 40 mila gli Aaut con circa 160 mila posti letto quanto le strutture ricettive tradizionali”.

