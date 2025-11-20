Vaccino antinfluenzale: open day a Levanto, come partecipare e cosa c’è da sapere

Nell’ambito della Campagna vaccinale 2025/26, Asl 5 organizza un Open day per vaccinarsi gratuitamente contro l’influenza. L’accesso è libero e l’iniziativa si terrà sabato 22 novembre, dalle ore 9:00 alle 14:00, presso il CUP (piano terra del Comune, vicino alla sala mostre). Il servizio è riservato ai cittadini maggiorenni con assistenza sanitaria in Liguria, i quali dovranno portare con sé un documento d’identità e l’elenco dei farmaci assunti abitualmente. “In caso di dubbi o importanti reazioni allergiche, si raccomanda di rivolgersi al medico curante prima della vaccinazione. Eventuali altre condizioni cliniche verranno valutate direttamente in sede di vaccinazione, tramite scheda anamnestica e colloquio con il personale sanitario” precisa un volantino diffuso dal Comune di Levanto. Infine, dopo la somministrazione è raccomandato restare in osservazione per almeno 15 minuti.

