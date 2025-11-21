A Savona saranno piantate 175 nuove piante e rimosse 150 vecchie ceppaie

Savona. In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero il Comune vara un piano da 175 nuove piante che verranno messe a dimora da qui ai primi mesi dell’anno, grazie a un intervento che coinvolge tutti i quartieri di Savona. A questo scopo la giunta ha stanziato nel mese di maggio 77mila euro dal capitolo dell’avanzo destinato al decoro e alla cura dei quartieri. Sempre con l’avanzo sono stati finanziati anche interventi da 22mila per contrastare la processionaria nei parchi pubblici e 310mila euro per la manutenzione delle aree verdi e delle aree canine. Questo intervento anticipa il Piano del Verde che verrà avviato nel 2026 e che fornirà una pianificazione più ampia per ripensare il verde cittadino non solo dal punto di vista della manutenzione ma anche dal punto di vista di nuove infrastrutture verdi.

Le messe a dimora saranno precedute da un progetto di rimozione delle ceppaie coordinato da due dottori forestali incaricati dall’Amministrazione anche di scegliere le nuove essenze in base al contesto urbano e al clima savonese. A partire da martedì 2 dicembre, infatti, per un paio di settimane, un macchinario specializzato nella fresatura rimuoverà 150 ceppaie che nel corso degli anni non sono mai state rimosse. Per ogni ceppaia rimossa verrà piantato un nuovo albero.

