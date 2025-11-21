Anpi Sarzana: “No all’accensione delle luminarie nel giorno dell’anniversario del rastrellamento, amministrazione la posticipi”

Anpi Sarzana chiede all’amministrazione di posticipare l’accensione delle luminarie natalizie, in programma sabato 29 novembre, per evitare una concomitanza con l’anniversario del rastrellamento nazifascista del ’44. “Abbiamo appreso dalla stampa che il 29 novembre, giorno dell’anniversario del rastrellamento nazifascista del 1944, verranno accese nei quartieri di Sarzana le luminarie natalizie – si legge in una nota diffusa dalla sezione sarzanese dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia -. Dopo l’accensione delle luci, in centro storico ci sarà musica nei bar con dj set e live band, e negozi aperti fino all’una di notte. A nostro parere, ciò denota una mancanza di sensibilità per la storia della nostra comunità, colpita da quel luttuoso attacco, assieme a tutta la popolazione della vallata del Magra e alle brigate partigiane ivi operanti. Nella data del 29 novembre sarebbe più consono, in centro e in tutti i quartieri, promuovere l’esercizio della memoria, onde evitare future tragedie alle giovani generazioni. Facciamo, pertanto, appello all’amministrazione comunale, affinché sposti di un giorno l’accensione delle luminarie”.

