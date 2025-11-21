Caduta dei capelli: è possibile prevenirla?

Se sulla genetica e sull’ereditarietà si può fare poco o nulla – perché in soggetti predisposti i capelli tenderanno inevitabilmente a diradarsi con il tempo – esistono invece molte strategie per prevenire la caduta nei casi non genetici o cicatriziali. Attraverso buone abitudini di vita, cura specifica della chioma, integrazione mirata e, quando necessario, trattamenti rigenerativi avanzati, è possibile rallentare la perdita dei capelli e migliorarne la qualità.

Oggi, grazie alla combinazione tra medicina rigenerativa, innovazioni nutraceutiche e protocolli clinici avanzati, è possibile intervenire in modo concreto anche sui primi segni di diradamento, preservando la densità e la forza della chioma.

» leggi tutto su www.genova24.it