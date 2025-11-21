Chiavari: Calcagno, Cesaretti e Corticelli guardano a “Impegno Comune”

Da Alessandro Calcagno, David Cesaretti, Alberto Corticelli
Cs Vola Chiavari /Laboratorio civico a Chiavari con Impegno Comune
Apprendiamo dalla stampa la nascita a Chiavari di un nuovo soggetto civico, Impegno Comune, con cui abbiamo condiviso alcune battaglie civiche come l’acqua pubblica, la scuola elementare di Sanpierdicanne, l’analisi puntuale dei bisogni inevasi delle famiglie chiavaresi dal caro asili alla perdita di servizi sociosanitari. Auspichiamo che Impegno comune possa diventare il fulcro di un aggregazione civica ampia liberale e riformista più estesa dello spazio mediano che occupa oggi , aperta a tutti i soggetti davvero civici e liberi dalle dinamiche di partito che troppe volte hanno malamente condizionato le scelte strategiche in città. Riteniamo percorribile la creazione di un’aggregazione moderata e democratica che possa risvegliare tutti coloro che a Chiavari non sono più rappresentati ossia almeno il 70 percento che non si è più recato alle urne nelle ultime consultazioni. Chiederemo nei prossimi giorni un incontro formale con il gruppo di Davide Grillo sui temi caldi che interessano la città.