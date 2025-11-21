COMMENTA
Chiavari: Calcagno, Cesaretti e Corticelli guardano a “Impegno Comune”

Da Alessandro Calcagno, David Cesaretti, Alberto Corticelli
Cs Vola Chiavari /Laboratorio civico a Chiavari con Impegno Comune
Apprendiamo dalla stampa la nascita a Chiavari di un nuovo soggetto civico, Impegno Comune, con cui abbiamo  condiviso alcune battaglie civiche come l’acqua pubblica, la scuola elementare  di Sanpierdicanne, l’analisi puntuale dei bisogni inevasi delle famiglie chiavaresi dal caro asili alla perdita di servizi sociosanitari. Auspichiamo che Impegno comune possa diventare il fulcro di un aggregazione civica ampia liberale e riformista più estesa dello spazio mediano che occupa oggi , aperta a tutti i soggetti davvero civici e liberi dalle dinamiche di partito che troppe volte  hanno malamente condizionato le scelte strategiche in città. Riteniamo percorribile  la creazione di un’aggregazione moderata e democratica che possa risvegliare tutti coloro che a Chiavari non sono più rappresentati ossia almeno  il 70 percento che non si è più recato alle urne nelle ultime consultazioni. Chiederemo nei prossimi giorni un  incontro formale con il gruppo di Davide Grillo  sui temi caldi che interessano la città.

