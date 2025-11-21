Chiavari: patrimonio milionario di Tito Lino Fontana sparito; mistero e inchiestaio di Tito Lino Fontana

A quattro anni dal decesso di Tito Lino Fontana (negli ultimi anni Lino Tito Fontana) imprenditore e personaggio leader nella Chiavari della fine ‘900, il figlio Marco, imprenditore in Sudamarica, denuncia il dissolvimento del patrimonio del padre che tra proprietà immobiliari, azioni e liquidità sarebbe stimato in 40 milioni di euro. Un mistero. La notizia è stata pubblicata sul Secolo.

La Procura ipotizza il reato di circonvenzione di incapace ed ha affidato l’indagine alla Guardia di Finanza. Fontana, negli ultimi anni avrebbe affidato ad una persona che riteneva di sua fiducia deleghe speciali. Esponente di rilievo ed influente della Democrazia Cristiana; molto amico di Emilio Taviani, era un imprenditore attivo nel campo dell’edilizia e del commercio. Era stato anche presidente di Ascom e Promotur; tra le tante iniziative si era “inventato” il mercatino dell’antiquariato che ancora oggi rappresenta una grande attrattiva per la città.

