Chiusure e modifiche al traffico: i cantieri e i lavori in corso della settimana

Genova. Nuove modifiche alla viabilità nella settimana che va da sabato 21 a sabato 27 novembre per cantieri e lavori in corso e in programma sul territorio comunale.

Oltre al senso unico alternato per un tratto di via 30 Giugno 1960, in Valpolcevera, a partire dalle ore 7 di lunedì 24 novembre, per i lavori del Terzo Valico ferroviario, nelle notti tra lunedì 24 e mercoledì 26 novembre, tra le 21.00 e le 6.00 del giorno successivo, è istituito il divieto di transito sul ponte elicoidale per chi proviene da lungomare Canepa (direzione levante) a causa dei lavori di riqualificazione del Nodo di San Benigno

» leggi tutto su www.genova24.it