Difesa del suolo, dalla Regione 1,6 milioni di euro per la progettazione di dieci interventi

Genova. La Regione Liguria assegna a dieci Comuni liguri risorse per 1.668.415 euro che serviranno per la progettazione di altrettanti interventi di difesa del suolo.

Lo ha deliberato la Giunta, su indicazione dell’assessore Giacomo Raul Giampedrone: Si tratta di risorse regionali erogate a fondo perduto – spiega Giampedrone – per consentire alle amministrazioni locali di predisporre progetti esecutivi o di fattibilità tecnico economica di opere utili sia a mitigare il rischio idraulico di fiumi e torrenti sia a garantire la messa in sicurezza di versanti franosi o falesie. L’obiettivo condiviso è quello di aumentare la resilienza del nostro territorio, per limitare il più possibile eventuali danni provocati da eventi climatici sempre più estremi. Una volta conclusa la progettazione di questi interventi, individuati sulla base delle priorità indicate dai Comuni, l’impegno della Regione proseguir anche per reperire i fondi necessari alla loro realizzazione, attingendo a possibili linee di finanziamento regionali, nazionali o europee”.

