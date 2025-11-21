Festival Orientamenti, l’edizione 2025 si chiude con 137mila presenze in quattro giorni

Genova. Si chiude l’edizione 2025 di Orientamenti con 137mila presenze in quattro giorni. L’evento che da 30 anni è il punto di riferimento di famiglie e studenti che vanno alla ricerca del proprio percorso formativo chiude con numeri record, registrando il tutto esaurito e la presenza di interlocutori di eccezione, che hanno potuto fornire ai ragazzi punti di vista particolari.

Sono state 30mila le presenze che si sono registrate il primo giorno, 35mila il secondo, 37mila presenze il terzo giorno e 35mila il quarto.

“Orientamenti è diventato un appuntamento strategico per il territorio ligure e per l’intero Paese – ha sottolineato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – capace di mettere in rete scuole, università, centri di formazione, enti pubblici e aziende, offrendo ai giovani strumenti concreti per costruire il proprio futuro”.

