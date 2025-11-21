Frecciarossa, Frascatore: “Natale mastica amaro perché forse sperava che non si arrivasse a un accordo”

“Il consigliere Natale mastica amaro perchè sperava forse che non si arrivasse ad alcun accordo sul Frecciarossa e punta solo al tanto peggio tanto meglio. Le cose, anche questa volta, non sono come immaginava perché quello ottenuto grazie al lavoro dell’assessore Scajola è un risultato unico in Italia, sottoscritto e condiviso anche dai rappresentanti di pendolari e consumatori”. Lo dichiara il consigliere regionale Marco Frascatore, di Orgoglio Liguria, nel replicare all’intervento del consigliere e segretario regionale Pd Davide Natale in merito all’accordo sul Frecciarossa siglato da Regione Liguria.

“Gli unici risultati ottenuti da Natale, segretario di partito, sembrano invece di aver spaccato il campo largo, dato che anche il Movimento cinque stelle ha apprezzato quanto fatto dalla giunta e intervenire in contrasto con quanto affermato da diversi parlamentari Pd – prosegue Frascatore -. Quest’ultimi hanno infatti rimarcato, attraverso interrogazioni parlamentari, come quanto ottenuto dalla Liguria non abbia avuto eguali nel resto d’Italia. A volte essere ‘faziosi’ comporta il rischio di non riuscire a riconoscere che è stato fatto un buon lavoro, ma ancora una volta le sue critiche tendenziose e strumentali ci fanno capire che abbiamo operato bene, nell’interesse di chi viaggia sul treno e non della propaganda politica”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com