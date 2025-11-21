Gazebo di FdI in Piazzetta del Santo: “Sarà possibile visitare la mostra dedicata a Ramelli e firmare per le nostre proposte contro l’integralismo islamico”

Gazebo di Fratelli d’Italia sabato 22 novembre, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in Piazzetta del Santo alla Spezia, con una doppa iniziativa.

“Sarà possibile visitare la mostra Il coraggio della Libertà, un’esposizione dedicata alla memoria di Sergio Ramelli, simbolo di coraggio e difesa dei valori democratici – si legge in una nota di FdI La Spezia -. Inoltre, i cittadini potranno firmare per sostenere le proposte di Fratelli d’Italia contro l’integralismo islamico, impegno fondamentale per la sicurezza e la coesione sociale della nostra comunità. L’appuntamento rappresenta un’occasione preziosa di partecipazione e riflessione per tutti i cittadini che desiderano essere protagonisti nel difendere libertà e sicurezza sul territorio. Fratelli d’Italia La Spezia invita tutti a partecipare numerosi”.

