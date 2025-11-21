“Giovani madri” in proiezione da questa sera al Cinema Italia

Da questa sera e fino a domenica 30 novembre al Cinema Italia di Sarzana sarà in proiezione “Giovani madri” ultimo lavoro dei fratelli Dardenne, che ha ricevuto il premio per la migliore sceneggiatura al Festival di Cannes. Il film è un ritratto corale di cinque adolescenti che vivono in una casa-famiglia per madri, affrontando le sfide della maternità e la ricerca di un futuro migliore. È stato ispirato da un’indagine dei registi in una “maison maternelle” di Liegi.

VENERDÌ 21 Novembre 21.00 versione originale sottotitolata SABATO 22 Novembre ore 19.00 / 21.00 DOMENICA 23 Novembre ore 16.00 / 18.00 LUNEDI 24 Novembre ore 21.00

