La Liguria si è risvegliata sotto un cielo invernale, sorpresa da fiocchi inattesi che nella notte tra giovedì e venerdì e per gran parte della mattinata odierna hanno imbiancato colline e alture. Dopo settimane di clima insolitamente mite, il repentino crollo delle temperature ha trasformato la pioggia in neve tonda, quella che colpisce veloce, spinta dal vento rigido di tramontana, accentuando la sensazione di freddo che negli ultimi giorni attraversa la regione da levante a ponente. Oltre ai valichi di montagna, che già da ieri avevano visto la prima neve della stagione, colpito anche lo Spezzino con neve o grandine a seconda della quota, con fenomeni diversi dai 300 metri in su nell’entroterra della Val di Vara. Sull’autostrada A12, nel tratto compreso tra Sestri Levante e Brugnato, segnalata grandine misto neve.

L’articolo Grandine misto neve, precipitazioni dai 300 metri in su. S’imbianca anche l’A12 tra Sestri e Brugnato proviene da Città della Spezia.

