In Liguria è arrivata la neve: entroterra imbiancato alle soglie di Genova e temperature sottozero

Genova. È arrivata la prima neve in Liguria. Mentre Arpal ha emesso l’allerta gialla sui versanti padani di ponente (valli Bormida, Orba e Stura) tra venerdì e sabato, molte località dell’entroterra sono già state imbiancate nelle ultime ore. In alcuni casi non si tratta di fiocchi veri e propri ma del cosiddetto graupel o neve tonda, palline di ghiaccio che cadono con temperature di poco superiori allo zero.

Nevica sul monte Beigua, nell’alta Valle Scrivia e Val Trebbia (cartoline invernali arrivano da Torriglia e Crocefieschi), in Val d’Aveto dove si registrano già 15 centimetri, ma anche in alta Val Bisagno e sul monte Fasce alle soglie della città. Sulle alture si segnala pioggia mista a neve. Già imbiancate le Alpi Liguri con 11 centimetri registrati dalla rete Arpal a Triora, mentre nel Savonese la neve ha raggiunto la Val Bormida. Su Golfo Paradiso e Tigullio, invece, un temporale ha portato la grandine con vento molto forte.

