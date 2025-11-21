Influenza, nuovi open day in tutta la Liguria: da oggi il vaccino è gratis per tutti

Genova. Prosegue la campagna 2025/2026 per la vaccinazione contro l’influenza con nuovi open day e vaccini senza prenotazione in luoghi pubblici, compresi alcuni centri commerciali. Per la prima volta il vaccino quest’anno è gratuito per tutte le fasce d’età.

Il vaccino è stato reso disponibile in via prioritaria fino a giovedì 20 novembre per le persone over 60, i soggetti fragili e coloro per i quali la vaccinazione è fortemente raccomandata secondo la circolare del Ministero della Salute. Da oggi è disponibile e gratuito per tutti.

