Meteo, peggioramento in giornata: in arrivo freddo e neve nelle vallate interne

Genova. In nottata ultimi rovesci sparsi in risalita dal Mar Ligure sul levante della regione che potranno assumere anche carattere temporalesco, e con neve sull’Appennino a partire dai 500-600m. In mattinata alternanza tra nubi e schiarite. Rovesci isolati a partire dalla tarda mattinata in risalita sul settore centro-orientale. Fiocchi nell’entroterra dell’Imperiese, oltre i 900m. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità su tutta la regione, con nuovi rovesci in risalita dal mare tra Savonese e Tigullio. Neve nel corso del pomeriggio su Alpi Liguri (800-900m) e su Appennino di levante (oltre i 700-800m) al confine con l’Emilia-Romagna. In serata atteso un lieve aumento delle precipitazioni in particolare nel Savonese, con neve nell’interno a partire dai 600-700m, in calo a 400-500 in tarda serata.

La massa d’aria di matrice artico-marittima ha raggiunto l’Europa centro-meridionale, portando la prima neve della stagione sull’Appennino. Ancora condizioni instabili nei prossimi giorni, con rovesci sparsi sulla Liguria e neve nell’interno.

