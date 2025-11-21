Meteo, sulla Liguria alternanza di nubi e schiarite: temperature in calo e possibili nevicate

Liguria. La massa d’aria di matrice artico-marittima ha raggiunto l’Europa centro-meridionale, portando la prima neve della stagione sull’Appennino. Ancora condizioni instabili nei prossimi giorni, con rovesci sparsi sulla Liguria e neve nell’interno.

Secondo il Centro Limet, oggi venerdì 21 novembre avremo in mattinata alternanza tra nubi e schiarite. Rovesci isolati a partire dalla tarda mattinata in risalita sul settore centro-orientale. Fiocchi nell’entroterra dell’imperiese, oltre i 900 metri. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità su tutta la regione, con nuovi rovesci in risalita dal mare tra savonese e Tigullio. Neve nel corso del pomeriggio su Alpi Liguri (800-900 metri) e su Appennino di levante (oltre i 700-800 metri) al confine con l’Emilia-Romagna. In serata atteso un lieve aumento delle precipitazioni in particolare nel savonese, con neve nell’interno a partire dai 600-700 metri, in calo a 400-500 in tarda serata.

