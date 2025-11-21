Oltre cento alunni in Mediateca per confrontarsi e riflettere sulla violenza di genere

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, la Prefettura della Spezia e l’Ufficio scolastico provinciale hanno promosso un evento di sensibilizzazione rivolto agli studenti, organizzato dall’associazione di promozione sociale Clekel e dalla Consulta provinciale femminile.

Nel corso dell’evento, svoltosi alla Mediateca regionale ligure “Sergio Fregoso” della Spezia, sono state proiettate alcune scene tratte dal film C’è ancora domani, diretto e interpretato da Paola Cortellesi, ed è stato illustrato il lavoro realizzato dalle classi 3^A e 3^C dell’Istituto “Cervi-Cattaneo” della Spezia nel corso di un progetto che ha accompagnato gli studenti e le studentesse in un percorso di approfondimento dei temi legati al contrasto alla violenza sulle donne; la visione del film C’è ancora domani ha fornito gli spunti per sensibilizzare gli alunni sui temi del rispetto e della tutela delle donne, contro la violenza.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com