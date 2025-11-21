Online il nuovo portale web del Teatro Moretti di Pietra Ligure: “Un contenitore culturale sempre più vicino al pubblico”

Pietra Ligure. Dopo la riqualificazione strutturale, la presentazione dell’attesa nuova stagione teatrale 2026 e il ritorno delle proiezioni cinematografiche, il Teatro Moretti di Pietra Ligure si rinnova ancora e guarda al futuro con il lancio del suo nuovo portale web ufficiale www.teatromorettipietra.it, un passo importante che consolida la sua vocazione di polo culturale di riferimento per tutta la Riviera ligure.

Il sito internet, realizzato da Edinet srl, è on line da oggi; moderno, intuitivo ed accessibile da ogni dispositivo, raccoglie in un unico spazio la programmazione teatrale e cinematografica, le informazioni sugli eventi, foto, video, news, e consolida la vendita online dei biglietti (che per la stagione teatrale 2026 inizierà il 3 dicembre p.v. solo per gli abbonamenti e dal 17 dicembre per i singoli spettacoli) offrendo al pubblico la possibilità di acquistare in modo semplice, sicuro ed immediato il proprio posto in sala; uno strumento per vivere l’emozione del teatro e del cinema anche da casa, dove la passione per il palcoscenico incontra la comodità del digitale.

