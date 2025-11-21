Open day al Falcone di Loano domenica 23 novembre: “Occasione per conoscere da vicino la scuola”

Loano. L’Istituto Falcone di Loano “è felice di invitare tutte le famiglie al primo Open Day domenica 23 novembre dalle 9,30 alle 12,30: sarà un’occasione semplice e piacevole per conoscere da vicino la nostra scuola, il Piano dell’Offerta Formativa e gli ambienti in cui ogni giorno i ragazzi imparano e crescono”.

“Negli ultimi mesi, – hanno spiegato dall’istituto, – abbiamo lavorato molto per arricchire le attività didattiche e proporre nuove opportunità: spazi di apprendimento rinnovati, laboratori creativi, potenziamenti in ambito sportivo, e metodologie più laboratoriali”.

