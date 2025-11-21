COMMENTA
CONDIVIDI

Open day al Falcone di Loano domenica 23 novembre: “Occasione per conoscere da vicino la scuola”

Open day al Falcone di Loano domenica 23 novembre: “Occasione per conoscere da vicino la scuola”

Generico novembre 2025

Loano. L’Istituto Falcone di Loano “è felice di invitare tutte le famiglie al primo Open Day domenica 23 novembre dalle 9,30 alle 12,30: sarà un’occasione semplice e piacevole per conoscere da vicino la nostra scuola, il Piano dell’Offerta Formativa e gli ambienti in cui ogni giorno i ragazzi imparano e crescono”.

“Negli ultimi mesi, – hanno spiegato dall’istituto, – abbiamo lavorato molto per arricchire le attività didattiche e proporre nuove opportunità: spazi di apprendimento rinnovati, laboratori creativi, potenziamenti in ambito sportivo, e metodologie più laboratoriali”.

» leggi tutto su www.ivg.it