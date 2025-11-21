Regione, fondi per circa 1,7 milioni per la difesa del suolo: tra i beneficiari Cengio

Cengio. Regione Liguria assegna a dieci Comuni liguri risorse per 1.668.415 euro che serviranno per la progettazione di altrettanti interventi di difesa del suolo: tra questi, per quanto riguarda il savonese, è presente Cengio.

Lo ha deliberato la Giunta, su indicazione dell’assessore Giacomo Raul Giampedrone: “Si tratta di risorse regionali erogate a fondo perduto – spiega Giampedrone – per consentire alle amministrazioni locali di predisporre progetti esecutivi o di fattibilità tecnico economica di opere utili sia a mitigare il rischio idraulico di fiumi e torrenti sia a garantire la messa in sicurezza di versanti franosi o falesie”.

