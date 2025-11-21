Riforma sanità, Anci Liguria: “Coinvolgere i territori”. Il sindaco Tomatis (Albenga): “No a gestione centralizzata”

Si è tenuta oggi, presso la sala Piccardo di Anci Liguria e online, la riunione congiunta dell’Ufficio di Presidenza, del Consiglio direttivo, del Direttivo Federsanità Anci Liguria e della Commissione Welfare. Al centro della discussione l’esame del Disegno di legge n. 85/2025 per il “Riordino del Servizio Sanitario regionale” (Modifiche alla L.R. 41/2006). Alla riunione sono stati invitati i componenti del CAL (Consiglio delle Autonomie Locali) che saranno chiamati, venerdì 28 novembre, a esprimere parere obbligatorio sulla riforma.

L’incontro, presieduto dal vice presidente vicario di Anci Liguria, Claudio Scajola, e moderato dal direttore generale, Pierluigi Vinai, ha visto la partecipazione dell’assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò, e del direttore generale del Dipartimento Sanità e Servizi sociali, Paolo Bordon.

» leggi tutto su www.ivg.it