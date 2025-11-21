“Santa in Giallo” torna sul luogo del delitto con l’edizione numero 2

“Siamo già al lavoro per Santa in Giallo 2026, perché l’entusiasmo generato dalla prima edizione non si è affievolito nemmeno per un minuto”. A parlare sono Paolo Fizzarotti, Stella Nosella e Marco Delpino, e cioè gli inventori e organizzatori di Santa in Giallo 2025.

I numeri del 2025 hanno dimostrato che il festival è già una realtà solida: 332 opere iscritte al concorso, 56 case editrici coinvolte, oltre 400 studenti nelle attività Junior, 38 ospiti nazionali e regionali, più di 70 uscite stampa tra carta, web, radio e tv, 6 hotel partner impegnati nell’ospitalità, 20 attività commerciali con vetrine a tema, 15 giorni di anteprima, tre giornate di festival in sette location e una macchina organizzativa con 17 persone di staff, affiancate da 25 lettori della giuria popolare e 25 delle giurie tecniche. Un insieme impressionante che ha trasformato Santa Margherita Ligure in una vera “città del giallo”, con un ritorno immediato in termini culturali, turistici ed economici.

