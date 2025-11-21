Termovalorizzatore, in Consiglio comunale l’opposizione chiede al sindaco la sua volontà politica sull’impianto

Cairo Montenotte. Termovalorizzatore, è convocato per mercoledì 26 novembre alle ore 18 il Consiglio comunale di Cairo che vede, al primo punto dell’ordine del giorno, la “discussione sulla volontà politica del sindaco di collocare l’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti regionali sul territorio comunale“. Argomento richiesto dall’opposizione consigliare con l’obiettivo di ottenere una risposta in merito al possibile parere della giunta cairese sull’eventuale insediamento dell’impianto in Valbormida, come già accaduto lo scorso luglio quando le dichiarazioni del primo cittadino non avevano convinto i gruppi di minoranza.

Sarà comunque un dibattito riservato ai consiglieri comunali, quindi non ci sarà l’apertura agli interventi dei presenti, anche se, specie sui social, circola l’invito, da parte di associazioni e cittadini già schierati sul fronte del no, di partecipare alla seduta del parlamentino cairese per dimostrare quanto siano numerosi i contrari all’ipotesi della realizzazione di un termovalorizzatore.

