Torna il Babbo Natale della Croce Rossa: consegne dei regali direttamente a casa dei bambini

Anche quest’anno ritorna il Babbo Natale della Croce Rossa, l’iniziativa organizzata dai Giovani dell’associazione spezzina per portare un momento di gioia e sorpresa ai più piccoli durante le festività natalizie. La sera del 24 dicembre i volontari della Croce Rossa della Spezia, vestiti da Babbo Natale e i suoi elfi, raggiungeranno le abitazioni e consegneranno ai bambini i regali preparati dalle famiglie, per una sorpresa speciale direttamente a domicilio.

Già da ora è possibile prenotare la consegna chiamando la Croce Rossa al numero 342 7487589. Il ricavato dell’attività sarà destinato ai progetti di prevenzione promossi dai Giovani CRI, impegnati nelle scuole e sul territorio per sensibilizzare i loro coetanei su temi importanti come le dipendenze da alcol e droghe, la sicurezza stradale, l’educazione alimentare, la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e la tutela dell’ambiente.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com