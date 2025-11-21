Treni, accordo per i pendolari Genova-La Spezia: sconti e abbonamenti validi anche sui regionali

Genova. Sconti per i pendolari sugli abbonamenti alta velocità, possibilità di acquistare abbonamenti mensili Alta velocità dedicati alla tratta Genova-Sarzana validi anche per regionali, intercity, Frecciabianca e Frecciargento e ripristino della fermata di Sarzana.
È quanto concordato tra Regione Liguria, Trenitalia, associazioni dei consumatori e comitati pendolari nell’ambito del tavolo tecnico attivato ad agosto per agevolare i clienti abituali che utilizzano il collegamento Frecciarossa 8623 (Torino Porta Nuova – Genova Piazza Principe – Roma Termini) nella tratta ligure.