Virgo Fidelis, i carabinieri celebrano la loro Patrona; ricordati anche Battaglini e Tosa

Nella mattinata odierna i Carabinieri hanno celebrato la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma, con una Santa Messa officiata da Sua Eccellenza Reverentissima Monsignor Marco Tasca, Arcivescovo della città Metropolitana di Genova, presso la Basilica di “Santa Maria delle Vigne”, storico luogo di culto nel cuore della Maddalena.

La funzione religiosa si è svolta alla presenza del Comandante della Legione Carabinieri Liguria, Generale di Brigata Claudio Lunardo, del Comandante Provinciale, Colonnello Alessandro Magro, di una rappresentanza di carabinieri di ogni ordine e grado del capoluogo, dell’Associazione Nazionale Carabinieri, e delle autorità civili e militari cittadine.

La cerimonia è stata allietata dai canti liturgici degli studenti dell’Istituto scolastico Maddalena Bertani, che hanno anche intonato in modo esemplare l’inno alla Virco Fidelis, riscuotendo gli applausi dell’assemblea.

Al termine della funzione, il Generale Lunardo, dopo aver ringraziato i numerosi presenti e S.E. Monsignor Tasca, ha ricordato come il 21 novembre l’Arma, oltre a commemorare la propria Patrona, celebri altri due importanti eventi: l’anniversario della difesa del caposaldo di Culqualber, da parte del 1° Battaglione Carabinieri e Zaptiè mobilitato, che il 21 novembre 1941 si sacrificò in una delle ultime cruente battaglia in terra d’Africa, e la “Giornata dell’orfano”, dedicata alle famiglie e ai figli dei carabinieri che hanno perso la vita in servizio.

Nella circostanza, il Generale ha evidenziato che la scelta di celebrare la messa alla Maddalena, notoriamente tra le zone più complesse della città, voglia rappresentare un concreto segno di prossimità, da parte dell’Arma, alle comunità di cui fa parte e che quotidianamente è chiamata a tutelare e salvaguardare.

A seguire, è stata commemorata, dopo 46 anni dall’evento, la tragica scomparsa del Mar. Vittorio Battaglini e del Car. Mario Tosa, decorati di Medaglia d’Oro al Valor Civile che, il 21 novembre del 1979, nel corso di un sevizio d’istituto, vennero trucidati con numerosi colpi di arma da fuoco da un gruppo di terroristi.

La ricorrenza, anche quest’anno, si è in svolta via Gian Battista Monti, mediante la deposizione di una corona di alloro, alla presenza del Gen. Lunardo, del Col. Magro, dei parenti dei militari, del presidente del V Municipio e del presidente dell’Anpi, nonché di una rappresentanza di militari della Compagnia di Sampierdarena. Nonostante gli anni trascorsi, non sono mancati momenti di commozione da parte di tutti i convenuti.

