A Genova nasce “Le Piccole Olive”: Santagata 1907 e Cooperativa A.S.C.U.R. inaugurano un innovativo servizio educativo in azienda

Genova. È stato inaugurato oggi, alla presenza dell’assessora ai Servizi Educativi del Comune di Genova Rita Bruzzone, il servizio educativo integrativo in azienda “Le Piccole Olive“. Un progetto virtuoso di welfare aziendale e territoriale, nato dalla collaborazione tra l’azienda olearia Santagata 1907 e la Cooperativa Sociale A.S.C.U.R. arl onlus.

L’iniziativa, ospitata all’interno della sede aziendale di Santagata 1907, rappresenta un esempio concreto di responsabilità sociale d’impresa e ha l’obiettivo primario di promuovere l’equilibrio tra vita e lavoro per i dipendenti e, in un’ottica più ampia, per le aziende limitrofe.

