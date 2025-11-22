Addio a Ornella Vanoni, icona della canzone italiana che a Genova trovò il suo amore “Senza fine”

Genova. Il mondo della musica italiana piange oggi la scomparsa di Ornella Vanoni, una delle interpreti più iconiche, longeve e amate della storia del nostro paese. La cantante si è spenta a Milano, nella sua abitazione, la sera di venerdì 21 novembre 2025, all’età di 91 anni, a causa di un malore improvviso.

La sua carriera, inizialmente legata al teatro e alle celebri “canzoni della mala” milanesi, ha trovato una svolta decisiva e un’impronta indelebile grazie al suo profondo legame con la Liguria e, in particolare, con la città di Genova. Un rapporto con la nostra città che non fu solo artistico, ma anche sentimentale, tanto da diventare un capitolo fondamentale della sua biografia personale e musicale.

