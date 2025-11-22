Al via la rinascita dell’ex mattatoio comunale di Alassio: approvato il progetto di riqualificazione

Alassio. È stato approvato dalla Giunta Comunale di Alassio, dopo l’ottenimento dell’autorizzazione dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Imperia e Savona, il progetto di riqualificazione e completamento delle aree esterne degli edifici dell’ex Mattatoio comunale di Alassio, nel quartiere Fenarina, per un importo lavori di oltre 700 mila euro ed un quadro economico complessivo di 926 mila euro, somme a disposizione comprese.

L’intervento – che andrà ad offrire alla collettività ben cinque aree con giochi per bambini e due aree ginniche – prevede di ultimare i due edifici in ristrutturazione con serramenti in metallo e al piano terreno con pavimentazione in cocciopesto, e consentirà di destinare uno degli spazi interni all’insediamento di un servizio bar.

Particolare attenzione è rivolta soprattutto alle aree esterne che, in coerenza con gli indirizzi del progetto iniziale, saranno sistemate a parco pubblico. La porzione settentrionale dell’area, in corrispondenza della struttura destinata ad accogliere il bar, sarà indirizzata al fitness all’aria aperta; la porzione più meridionale, in prossimità dell’altro edificio storico, sarà dedicata ai più piccoli, con attrezzature, giochi e pavimentazioni in materiale antitrauma posizionati secondo un disegno organico complessivo.

» leggi tutto su www.ivg.it