Albissola, continua il botta e risposta. Giallombardo a Nasuti-Bragnatini: “Dichiarazioni bugiarde”

Albissola. Dopo le accuse mosse dal consigliere di minoranza Roberto Giallombardo e la replica del sindaco Gianluca Nasuti e dell’assessore Roberto Bragantini, arriva la controreplica dello stesso Giallombardo sul tema della raccolta differenziata.
La pubblichiamo di seguito integralmente: “Devo proprio aver toccato un nervo scoperto se la risposta alla richiesta di un tavolo di lavoro porta alla reazione spropositata di sindaco e assessore che, a mezzo stampa e con toni da campagna elettorale tentano di svilire il mio impegno per Albissola”.