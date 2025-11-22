Cambi in Eccellenza? La Voltrese ufficializza Cirillo, Castiglione corteggiato da S.F. Loano e Arenzano

Pietra Ligure. La finestra di mercato è alle porte e, in Eccellenza, si percepisce già aria di cambiamento. Nel caso della Voltrese è già ufficiale l’arrivo di Elia Cirillo, portiere classe 2003 con un curriculum di tutto rispetto. Ai genovesi serve blindare ulteriormente i pali dopo aver subito 14 reti in 9 partite. Un dato sì abbastanza negativo, ma in linea con i gol subiti di anche squadre di primo ordine (il Busalla primo ad esempio ne ha subite 12).

Per questo si è optato per i guanti dell’ex Savona, Celle Varazze e Grosseto. In arrivo dal Fossano, per i genovesi sarà una sicurezza in più per cercare di risalire dalla zona playout, che al momento occupa alla tredicesima posizione a 6 punti assieme all’Arenzano.

