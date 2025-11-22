Camogli: Virgo Fidelis, i Carabinieri della Compagnia di ‘Santa’ alla celebrazione

Si è svolta ieri nella chiesa del monastero di San Prospero dei Benedettini Olivetani in Camogli, la celebrazione della patrona dei carabinieri, Virgo Fidelis. La Messa è stata celebrata da dom Francesco Pepe, priore del monastero con don Giuseppe Guastavino, arciprete e rettore del santuario del Suffragio a Recco. Col comandante della Compagnia di Santa Margherita capitano Luca Canale erano presenti rappresentanti delle stazioni della stessa Compagnia: Camogli; Pieve Ligure; Portofino; Rapallo; Recco; Santa Margherita e Uscio.

