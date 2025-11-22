“Che genere di politica?”: a Savona una giornata di confronto pubblico promossa da AVS

Savona. Studiose, amministratrici, attiviste, giornaliste e rappresentanti istituzionali per l’iniziativa ospitata dal Comune di Savona, per riflettere su come le parole costruiscano (o contrastino) stereotipi, discriminazioni e dinamiche di violenza. Tappa ligure oggi nella Sala Rossa del Comune di Savona per l’iniziativa nazionale “Che genere di Politica?”, dedicata quest’anno al tema “La violenza delle parole, le parole della violenza”. Una giornata promossa da Alleanza Verdi e Sinistra per esplorare, con un approccio multidisciplinare, il potere del linguaggio nella costruzione delle relazioni sociali e nella riproduzione delle molteplici forme di violenza di genere.

All’iniziativa hanno preso parte numerose relatrici provenienti da ambiti diversi: tra loro Donatella Albini (Segreteria nazionale Sinistra Italiana), Maria Gabriella Branca (Segreteria nazionale Sinistra Italiana e assessora alla Cittadinanza attiva di Savona), Simona Cosso (Segretaria genovese di Sinistra Italiana e presidente Municipio Centro Est), Jessica Cugini (Consigliera comunale Sinistra Italiana Verona), Angela Peri (Assessora Municipio Genova Ponente), Alessandra Costante (Segretaria nazionale FNSI), Elena Guerra (giornalista ProMedia), Marzia Pistacchio (scrittrice) e Matilda Mazza (GeV Liguria).

